Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ раскрыли подробности смерти сына Александра Башлачева

21.6.2021 17:19

Фото: кадр видео с youtube.com



32-летний сын известного советского поэта и рок-музыканта Александра Башлачева долгое время состоял на учете в диспансере из-за проблем с психикой, передает "Московский комсомолец".



Незадолго до гибели состояние мужчины ухудшилось.



По данным газеты, сын Александра Башлачева Егор являлся инвалидом второй группы и с 17-летнего возраста состоял на учете в диспансере. В последнее время за ним постоянно присматривали родственники. Кроме того, молодой человек периодически наблюдался у психиатра и не так давно провел в соответствующем учреждении больше месяца. Как пишет "МК", Егор Башлачев был в специализированном стационаре с апреля до 18 июня.



Покинув больницу, мужчина находился в крайне раздраженном состоянии. Врачи выписали ему лекарства, однако сын рокера иногда не принимал их, становясь еще более агрессивным. В такие моменты он начинал крушить все, что оказывалось под рукой - посуду, предметы мебели и т.д.



В минувшую субботу, 19 июня, за сыном артиста приглядывала 82-летняя бабушка. Женщина прилегла отдохнуть, когда услышала шум, доносившийся из другой комнаты. Родственница предположила, что внук снова ломает мебель. Заглянув в его комнату, старушка обнаружила в пустой разбитый стол для кормления больных.



Обойдя всю квартиру, женщина никак не могла отыскать Башлачева-младшего. Лишь выйдя на балкон, она заметила внука, лежавшего внизу у дома. Какого-либо предсмертного послания он не оставил.



Егор Башлачев погиб в субботу, 19 июня, на улице Чаплыгина в центре Москвы. Он родился 3 августа 1988 года, через полгода после трагической гибели своего отца. 27-летний Александр Башлачев скончался в феврале того же года, в результате падения с высоты восьмого этажа. Талантливый музыкант погиб в Ленинграде.



Автор: Злата Богатова

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