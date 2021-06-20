Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Германии по подозрению в шпионаже задержали гражданина России

12:24

Фото: ruzru.ru



По данным властей ФРГ, российский гражданин работал в одном из университетов Германии.



В период с октября 2020 года по июнь 2021-го научный сотрудник мог передавать информацию из вуза, в котором трудился, российским спецслужбам, передает ТАСС со ссылкой на заявление местной Генпрокуратуры.



Как стало известно, россиянина задержали по запросу Генеральной прокуратуры Германии. Правоохранители полагают, что гражданин РФ, работавший в одном из местных университетов в качестве научного сотрудника, мог передавать данные российским спецслужбам.



В заявлении ведомства уточняется, что под подозрением оказался "сотрудник научно-технической кафедры". По предварительным данным, он по меньшей мере трижды встречался с представителями российской разведки в период с октября прошлого года.



Предположительно, во время двух встреч подозреваемый мог передавать сведения, к которым получил доступ во время работы в университете. В качестве вознаграждения за свои действия он получал наличные, указано в официальном сообщении.



После задержания подозреваемого по месту проживания силовики провели обыски у него дома и на рабочем месте.



Автор: Злата Богатова

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