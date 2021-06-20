Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани после ДТП в больницу доставлены водитель и 15 детей

12:13

Фото: ki-news.ru



На территории Краснодарского края столкнулись два автобуса, перевозившие детей, передает "Интерфакс".



Со ссылкой на информированный источник агентство сообщает, что после дорожно-транспортного происшествия в больницу попали водитель и пятнадцать детей. Сведений и их состоянии пока нет.



Первоначально сообщалось о девяти пострадавших, в частности, восьми детях. Информация уточняется. На месте аварии продолжают работу экстренные службы, передают местные СМИ.



По предварительным данным, причиной столкновения в Туапсинском районе мог стать отказ тормозов у одного из автобусов, следовавших в составе колонны. В общей сложности в ней следовало десять транспортных средств.



Перевозку детей осуществлял лагерь "Шахтинский текстильщик". В момент ДТП в столкнувшихся автобусах ехали более шестидесяти ребят, которых сопровождали четверо взрослых.



После столкновения один из автобусов воспламенился. Все, кто находился внутри, были сразу же эвакуированы, пояснил источник агентства.



Автор: Злата Богатова

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