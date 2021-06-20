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Во Флориде пикап протаранил участников гей-парада
20.6.2021 13:39
Фото: spektr.by
В Соединенных Штатах задержан водитель, направивший свой пикап в участников гей-переда, передают американские СМИ.
В результате ЧП один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.
Как сообщает издание Daily Beast, авария случилась в городе Уилтон Мэнорс, который находится на расстоянии около 20 км к северу от Форт-Лодердейла во Флориде. Водитель пикапа направил машину на двух человек, собиравшихся участвовать в мероприятии.
Пострадавшие были сразу же доставлены в ближайшую больницу с тяжелыми травмами. Один из них вскоре умер, несмотря на все усилия медиков.
Полицейские задержали водителя пикапа, который утверждает, что действовал без умысла. По словам мужчины, речь идет о трагической случайности. Однако мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис, участвовавший в гей-параде, назвал произошедшее террористическим нападением.
Целью атаки, заявил градоначальник, была конгрессмен от Флориды Дебби Вассерман‑Шульц. Женщина, находившаяся неподалеку от места происшествия, чудом осталась невредимой. Гей-парад после смертельной аварии пришлось отменить. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
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