Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сербии объявляли эвакуацию после взрыва на военном предприятии

20.6.2021 10:18

Фото: day.az



Мэр сербского города Чачак Милун Тодорович объявил о начале экстренной эвакуации в связи со взрывом на оборонном предприятии.



Как заявил глава местной администрации, жителям прилегающих к фабрике районов необходимо покинуть свои дома.



После случившегося необходимо чтобы все граждане, проживающие неподалеку от военного предприятия, срочно покинули свои дома. Им следует эвакуироваться, разместившись пока на территории городского стадиона, — пояснил Милун Тодорович в соцсетях.



Взрыв прогремел на оборонной фабрике "Слобода", расположенной в окрестностях Чачака, накануне примерно в 20.00 по местному времени (21.00 по Москве). Сразу после этого местное население начало публиковать в сети фото- и видеокадры, на которых был запечатлен огромный столб дыма, поднимающийся над предприятием.



По предварительным данным, в результате ЧП получили незначительные ранения три человека.



Обстоятельства случившегося выясняются. Каких-либо сведений о том, что могло стать причиной ЧП из официальных источников пока еще не поступало.



Автор: Злата Богатова

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