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Медведев не вошел в первую пятерку списка «Единой России»
19.6.2021 18:11
Фото: livejournal.com
Глава РФ Владимир Путин выступил с предложением включить в первую пятерку списка "Единой России" на выборах в Государственную думу пять человек, среди которых не оказалось экс-премьера Дмитрия Медведева, передает РБК.
Зампредседатель Совбеза выступил во время партийного съезда после президента.
Дмитрий Медведев выступил после главы РФ, отметив, что федеральная пятерка списка представляет собой его совместное с Владимиром Путиным предложение. В список входят глава Минбороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и российский детский омбудсмен Анна Кузнецова.
По словам Дмитрия Медведева, совместно с президентом было принято решение "доверить представлять партию людям, которые трудятся в важнейших сферах нашей жизни". Все они уже хорошо известны россиянам, подчеркнул он. Медведев выразил надежду, что предложение Владимира Путина получит поддержку.
Как поясняет РБК со ссылкой на собственные источники, ранее прогнозировалось такое развитие ситуации, при котором председателю партии предстоит руководить ее кампанией. Отмечается, что данные ВЦИОМа по состоянию на конец минувшего мая показали, что доверие Медведеву выражали около 23% участников опроса. При этом 66% респондентов в ответ на закрытый вопрос, когда им предлагали выбирать одного политика из определенного списка, заявили о недоверии.
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