Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Косово найдены останки пропавших без вести в годы войны

19.6.2021 13:11

Фото: tmgrup.com.tr



Сегодня косовские албанцы Шабани перезахоронят тело их сына Незира, долгое время считавшегося пропавшим без вести.



По данным албанского информационного агентства Telegrafi, юноша пропал в 1999 году.



Как рассказывают родители Незира Шабани, более двадцати лет назад их сына вывели из дома служащие югославской народной армии. Это случилось в 1999 году. Больше молодого человека никто не видел, долгое время не было никакой информации о его судьбе.



Останки юноши обнаружили в братской могиле на севере Косово. По данным агентства, также удалось опознать погибших в годы войны Дибрана Дибрани, Зечира и Магбули Муя.



На сегодняшний день статус пропавших без вести в период войны в Косово имеют 1634 человека. Представители официальной Приштины требуют раскрыть госархивы Сербии, чтобы получить сведения о судьбе исчезнувших земляков.



Напомним, на прошлой неделе подтвердили приговор экс-генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу, который остаток жизни проведет в заключении. Суд оставил в силе вердикт, который был вынесен несколько лет назад международным трибуналом в Гааге, когда Младича признали виновным в совершении военных преступлений. Речь шла о событиях, которые в 1990-ые годы происходили на территории Боснии и Герцеговины, где в тот момент шла гражданская война.



Автор: Злата Богатова

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