ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Косово найдены останки пропавших без вести в годы войны
В Косово найдены останки пропавших без вести в годы войны
Экс-солистка «Ленинграда» пытается отсудить у Шнурова 20 млн
Экс-солистка «Ленинграда» пытается отсудить у Шнурова 20 млн
Власти Кузбасса опровергли сведения о 9 жертвах крушения Л-410
Власти Кузбасса опровергли сведения о 9 жертвах крушения Л-410
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Петербурге вводятся новые ограничения из-за коронавирусаВ Петербурге вводятся новые ограничения из-за коронавируса
В Москве горит склад пиротехникиВ Москве горит склад пиротехники
Пропавшая в Нижегородской области гражданка США найдена убитойПропавшая в Нижегородской области гражданка США найдена убитой
Медведев не вошел в первую пятерку списка «Единой России»Медведев не вошел в первую пятерку списка «Единой России»
Россия восстанавливает авиасообщение с ТурциейРоссия восстанавливает авиасообщение с Турцией

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Косово найдены останки пропавших без вести в годы войны


19.6.2021 13:11
В Косово найдены останки пропавших без вести в годы войныФото: tmgrup.com.tr

Сегодня косовские албанцы Шабани перезахоронят тело их сына Незира, долгое время считавшегося пропавшим без вести.

По данным албанского информационного агентства Telegrafi, юноша пропал в 1999 году.

Как рассказывают родители Незира Шабани, более двадцати лет назад их сына вывели из дома служащие югославской народной армии. Это случилось в 1999 году. Больше молодого человека никто не видел, долгое время не было никакой информации о его судьбе.

Останки юноши обнаружили в братской могиле на севере Косово. По данным агентства, также удалось опознать погибших в годы войны Дибрана Дибрани, Зечира и Магбули Муя.

На сегодняшний день статус пропавших без вести в период войны в Косово имеют 1634 человека. Представители официальной Приштины требуют раскрыть госархивы Сербии, чтобы получить сведения о судьбе исчезнувших земляков.

Напомним, на прошлой неделе подтвердили приговор экс-генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу, который остаток жизни проведет в заключении. Суд оставил в силе вердикт, который был вынесен несколько лет назад международным трибуналом в Гааге, когда Младича признали виновным в совершении военных преступлений. Речь шла о событиях, которые в 1990-ые годы происходили на территории Боснии и Герцеговины, где в тот момент шла гражданская война.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

На северо-западе Москвы ребенок погиб, выпав из катераНа северо-западе Москвы ребенок погиб, выпав из катера
В Сочи мальчик получил тяжелые травмы, упав в канализационный люкВ Сочи мальчик получил тяжелые травмы, упав в канализационный люк
В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали 16 человекВ Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали 16 человек
Медведев не вошел в первую пятерку списка «Единой России»Медведев не вошел в первую пятерку списка «Единой России»
На севере КНР нашли руины древнего замка Великой китайской стеныНа севере КНР нашли руины древнего замка Великой китайской стены

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru