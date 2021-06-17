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Губернатор Подмосковья поставил третью прививку от коронавируса
16:33
Фото: vk.com
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, он на днях уже в третий раз вакцинировался от коронавирусной инфекции.
Глава региона сообщил об этом интервью телевизионному каналу RTVI.
Как заявил Андрей Воробьев, лишь так можно защититься от заражения коронавирусом, учитывая, что в России начал распространяться более заразный индийский штамм. По словам губернатора Подмосковья, чтобы не заболеть новой мутацией SARS-CoV-2, требуется постоянно поддерживать в организме более высокий титр антител.
В интервью чиновник пояснил, что ранее вакцинировался в ноябре прошлого года, а на днях он поставил уже третью прививку от коронавируса. Название препарата, который использовался для его иммунизации, Воробьев уточнять не стал.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в случае необходимости в России может быть введена обязательная вакцинация части граждан от коронавируса, как это уже сделано в Москве, Московской области и некоторых других регионах.
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