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Губернатор Подмосковья поставил третью прививку от коронавируса


16:33
Губернатор Подмосковья поставил третью прививку от коронавирусаФото: vk.com

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, он на днях уже в третий раз вакцинировался от коронавирусной инфекции.

Глава региона сообщил об этом интервью телевизионному каналу RTVI.

Как заявил Андрей Воробьев, лишь так можно защититься от заражения коронавирусом, учитывая, что в России начал распространяться более заразный индийский штамм. По словам губернатора Подмосковья, чтобы не заболеть новой мутацией SARS-CoV-2, требуется постоянно поддерживать в организме более высокий титр антител.

В интервью чиновник пояснил, что ранее вакцинировался в ноябре прошлого года, а на днях он поставил уже третью прививку от коронавируса. Название препарата, который использовался для его иммунизации, Воробьев уточнять не стал.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в случае необходимости в России может быть введена обязательная вакцинация части граждан от коронавируса, как это уже сделано в Москве, Московской области и некоторых других регионах.

Автор: Злата Богатова

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