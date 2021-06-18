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Экс-солистка «Ленинграда» пытается отсудить у Шнурова 20 млн
18.6.2021 15:17
Фото: fednews.ru
Бывшая вокалистка известного музыкального коллектива "Ленинград" Алиса Вокс намерена подать в суд исковое заявлени, передают российские СМИ.
Певица хочет потребовать у Сергея Шнурова около 20 миллионов рублей в качестве авторских гонораров за исполнение совместно созданных композиций.
По мнению 33-летней Алисы Вокс, ей должны выплатить не менее 20 миллионов рублей за тридцать девять композиций, созданных и записанных с ее участием. Среди этих песен ставший очень популярным в свое время трек про лабутены – "Экспонат", а также "Масштаб", "Самая любимая" и другие.
Певица Алиса Вокс приобрела известность в 2012 году, сразу после того, как начала выступать в составе "Ленинграда". Спустя несколько лет она покинула группу со скандалом, обвинив Сергея Шнурова в токсичных манипуляциях. Как утверждала тогда вокалистка, бессменный фронтмен коллектива проявлял агрессию и эксплуатировал ее как на сцене, так и за ее пределами.
Напомним, Шнуров, комментируя уход Вокс, говорил, что "никому ничего не обещал". По словам артиста, по собственной прихоти он помогал средним певичкам становиться "вполне себе звездочками", создавая их образ и предоставляя материал.
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