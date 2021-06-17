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В России зафиксирован максимальный с 1 февраля суточный COVID-прирост
12:56
Фото: vk.com
За минувшие сутки в России было зарегистрировано 17 262 новых случая заражения коронавирусом.
Как информирует сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, в последний раз такие показатели фиксировались 1 февраля (17 648).
С минувшего февраля в России наблюдался постепенный спад уровня заболеваемости COVID, однако с 8 июня показатели вновь начали расти. По последним официальным данным, за истекший день среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 453 летальных исходов. За период с начала пандемии жертвами заболевания стали уже 128 445 человек.
Признаны поправившимися и уже выписаны из больниц 4,85 млн человек, включая 10 954 - за минувшие сутки.
Новые случая заражения были выявлены во всех 85 регионах РФ. При этом в Москве суточный прирост оказался рекордно высоким за весь период пандемии - медики зафиксировали 9 056 новых случаев. Кроме того, среди регионами с большим числом зараженных отмечены Подмосковье и Петербург, где зафиксировали соответственно 1 254 и 970 инфицированных COVID.
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