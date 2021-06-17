В России зафиксирован максимальный с 1 февраля суточный COVID-прирост

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Алтайском крае девочку насмерть придавило воротами
В Алтайском крае девочку насмерть придавило воротами
Дмитрий Певцов собрался в Госдуму
Дмитрий Певцов собрался в Госдуму
В Пекине отреагировали на сообщения об утечке на АЭС «Тайшань»
В Пекине отреагировали на сообщения об утечке на АЭС «Тайшань»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Губернатор Подмосковья поставил третью прививку от коронавирусаГубернатор Подмосковья поставил третью прививку от коронавируса
Попова допустила введение обязательной вакцинации по всей странеПопова допустила введение обязательной вакцинации по всей стране
В Ялте из-за сильных дождей и подтоплений ввели режим ЧСВ Ялте из-за сильных дождей и подтоплений ввели режим ЧС
В России зафиксирован максимальный с 1 февраля суточный COVID-приростВ России зафиксирован максимальный с 1 февраля суточный COVID-прирост
Под Красноярском пожилой пациент ковидного госпиталя убил соседа по палатеПод Красноярском пожилой пациент ковидного госпиталя убил соседа по палате

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России зафиксирован максимальный с 1 февраля суточный COVID-прирост


12:56
В России зафиксирован максимальный с 1 февраля суточный COVID-приростФото: vk.com

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 17 262 новых случая заражения коронавирусом.

Как информирует сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, в последний раз такие показатели фиксировались 1 февраля (17 648).

С минувшего февраля в России наблюдался постепенный спад уровня заболеваемости COVID, однако с 8 июня показатели вновь начали расти. По последним официальным данным, за истекший день среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 453 летальных исходов. За период с начала пандемии жертвами заболевания стали уже 128 445 человек.

Признаны поправившимися и уже выписаны из больниц 4,85 млн человек, включая 10 954 - за минувшие сутки.

Новые случая заражения были выявлены во всех 85 регионах РФ. При этом в Москве суточный прирост оказался рекордно высоким за весь период пандемии - медики зафиксировали 9 056 новых случаев. Кроме того, среди регионами с большим числом зараженных отмечены Подмосковье и Петербург, где зафиксировали соответственно 1 254 и 970 инфицированных COVID.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Главком ВС Швеции заявил, что не исключает войну с РоссиейГлавком ВС Швеции заявил, что не исключает войну с Россией
Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году проводиться не будетРок-фестиваль «Нашествие» в этом году проводиться не будет
СМИ: Меган Маркл обидела внучку Елизаветы IIСМИ: Меган Маркл обидела внучку Елизаветы II
В Республике Алтай трое детей погибли на пожареВ Республике Алтай трое детей погибли на пожаре
В Огайо произошла стрельба, погибли три человекаВ Огайо произошла стрельба, погибли три человека

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru