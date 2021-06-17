Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России зафиксирован максимальный с 1 февраля суточный COVID-прирост

12:56

Фото: vk.com



За минувшие сутки в России было зарегистрировано 17 262 новых случая заражения коронавирусом.



Как информирует сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, в последний раз такие показатели фиксировались 1 февраля (17 648).



С минувшего февраля в России наблюдался постепенный спад уровня заболеваемости COVID, однако с 8 июня показатели вновь начали расти. По последним официальным данным, за истекший день среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 453 летальных исходов. За период с начала пандемии жертвами заболевания стали уже 128 445 человек.



Признаны поправившимися и уже выписаны из больниц 4,85 млн человек, включая 10 954 - за минувшие сутки.



Новые случая заражения были выявлены во всех 85 регионах РФ. При этом в Москве суточный прирост оказался рекордно высоким за весь период пандемии - медики зафиксировали 9 056 новых случаев. Кроме того, среди регионами с большим числом зараженных отмечены Подмосковье и Петербург, где зафиксировали соответственно 1 254 и 970 инфицированных COVID.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 130

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:33 Губернатор Подмосковья поставил третью прививку от коронавируса

Губернатор Подмосковья поставил третью прививку от коронавируса 15:02 Попова допустила введение обязательной вакцинации по всей стране

Попова допустила введение обязательной вакцинации по всей стране 17.6.2021 16:02 Отец задержанной в Минске россиянки попросил Лукашенко о милосердии

Отец задержанной в Минске россиянки попросил Лукашенко о милосердии 17.6.2021 15:06 СМИ: Меган Маркл обидела внучку Елизаветы II

СМИ: Меган Маркл обидела внучку Елизаветы II 17.6.2021 14:40 Плывшие за лодкой Аксенова мужчины работают в спасслужбе