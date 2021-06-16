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Саакашвили предсказал исчезновение Грузии с карты мира
16.6.2021 17:15
Фото: dilova.com.ua
Действующую власть в Грузии нужно сместить в срочном порядке, убежден бывший президент страны Михаил Саакашвили.
Политик, возглавляющий комитет по реформам на Украине, поделился соображениями в своем Facebook.
По мнению Михаила Саакашвили, глава Соединенных Штатов Джо Байден в последнее время перестал говорить о Грузии. Этот признак бывший грузинский лидер назвал тревожным, ведь в стране сейчас происходит "совершенно беспрецедентная катастрофа".
Саакашвили также отметил, что в период его правления в Грузии американское руководство обсуждало связанные с Грузией вопросы якобы каждую неделю. Теперь же отсутствие внимания со стороны Вашингтона может оказать губительное влияние на будущее страны. Политик предположил, что подобное развитие ситуации может повлечь за собой исчезновение Грузии с карты мира.
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