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В Никарагуа арестованы еще пять оппозиционеров
15.6.2021 21:20
Фото: latintimes.com
Правоохранительные органы Никарагуа арестовали еще пятерых оппозиционных лидеров, передает ВВС.
Среди тех, кто недоволен деятельностью правительства, случившееся расценили как охоту на критиков президента Никарагуа Даниэля Ортеги.
За последние дни полиция Никарагуа арестовала двенадцать представителей оппозиции, в том числе, четырех потенциальных кандидатов на пост президенте. По предварительным данным, некоторых задержанных обвиняют в связях с иностранными спецслужбами.
Выборы в этом латиноамериканском государстве запланированы на ноябрь. Действующий президент Даниэль Ортега намерен переизбираться на пятый срок.
Ранее власти Соединенных Штатов обратились к правительству Никарагуа с призывом немедленно выпустить на свободу правого оппозиционного политика Кристиану Чаморро, которая была задержана вместе с двумя коллегами.
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