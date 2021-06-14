Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ограничения из-за COVID-19 ввели еще три российских региона

19:23

Фото: pointville.ag



Власти Бурятии, Мурманской области и Хабаровского края ужесточили ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, передают российские СМИ.



В общей сложности число регионов РФ, где объявили о новых ограничениях, достигло шести.



Первоначально появились сведения о том, что меры по борьбе с распространением корнавируса, было решено ужесточить в Бурятии, Мурманской области и Хабаровском крае. Вскоре после этого подобные решения были приняты властями Марий Эл, Вологодской и Московской областей.



В частности, на территории Хабаровского края работодателям рекомендуется отправить сотрудников старше 65 лет и беременных женщин на удаленный режим работы. Власти Бурятии вплоть до 1 июля закрыли скверы, парки и общественные зоны, приостановлена работа всех бассейнов, массажных и спа-салонов, соляриев и термальных источников. На дистанционный формат деятельности перевели учреждения дополнительного образования, включая спортивные кружки.



По последним официальным данным, за минувшие сутки в России было выявлено еще 14 185 случаев заражения коронавирусом. Как информирует оперштаб по борьбе с заболеванием, порядка 2,1 тыс. заболевших (15,0%) не имели клинических проявлений. За последний день умерли 379 пациентов с подтвержденным диагнозом, около 8,5 тыс. человек были признаны поправившимися и выписались из больниц.



Автор: Злата Богатова

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