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Ограничения из-за COVID-19 ввели еще три российских региона
19:23
Фото: pointville.ag
Власти Бурятии, Мурманской области и Хабаровского края ужесточили ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, передают российские СМИ.
В общей сложности число регионов РФ, где объявили о новых ограничениях, достигло шести.
Первоначально появились сведения о том, что меры по борьбе с распространением корнавируса, было решено ужесточить в Бурятии, Мурманской области и Хабаровском крае. Вскоре после этого подобные решения были приняты властями Марий Эл, Вологодской и Московской областей.
В частности, на территории Хабаровского края работодателям рекомендуется отправить сотрудников старше 65 лет и беременных женщин на удаленный режим работы. Власти Бурятии вплоть до 1 июля закрыли скверы, парки и общественные зоны, приостановлена работа всех бассейнов, массажных и спа-салонов, соляриев и термальных источников. На дистанционный формат деятельности перевели учреждения дополнительного образования, включая спортивные кружки.
По последним официальным данным, за минувшие сутки в России было выявлено еще 14 185 случаев заражения коронавирусом. Как информирует оперштаб по борьбе с заболеванием, порядка 2,1 тыс. заболевших (15,0%) не имели клинических проявлений. За последний день умерли 379 пациентов с подтвержденным диагнозом, около 8,5 тыс. человек были признаны поправившимися и выписались из больниц.
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