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Главком ВС Швеции заявил, что не исключает войну с Россией


15:52
Главком ВС Швеции заявил, что не исключает войну с РоссиейФото: aftershock.news

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на королевство.

В интервью изданию Aftonbladet он напомнил об "аннексии Крыма" и событиях в украинском Донбассе, призвав внимательно следить за действиями Москвы.

Как заявил главнокомандующий шведской армии Микаэль Бюден, в ближайшей перспективе его страна может стать участницей конфликта с Россией. Предупредив о возможной угрозе нападения на королевство, он призвал внимательно следить за действиями России. Публикацию цитирует МК.

Главком шведских ВС также потребовал увеличить финансирование армии, учитывая нынешнюю обстановку и повысившийся уровень потенциальных угроз. Необходимо развивать армию и укреплять обороноспособность, указал Бюден.

По словам Бюдена, в последнее время РФ подрывает структуры безопасности на территории Европы. Москва способна зайти далеко, используя для достижения политических целей военные средства, предположил он. Поэтому важно уже сейчас отрабатывать удары по Швеции, включая атаки "гибридного" свойства. К их отражению должны быть готовы не только армия, но и гражданские организации, отметил главком.

Кроме того, необходимо усиливать наступательные средства борьбы в области кибербезопасности, заявил Бюден.

Автор: Злата Богатова

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