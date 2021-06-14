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В Абхазии туристка из РФ ранена в результате стрельбы на курорте


13:58
В Абхазии туристка из РФ ранена в результате стрельбы на курортеФото: vk.com

В абхазском городе Пицунда получила огнестрельное ранение туристка из России, передает агентство "Интерфакс".

Женщина пострадала в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина на территории пансионата "Самшитовая роща".

По словам главы администрации города Руслана Хунцарии, ЧП случилось в кафе минувшей ночью. Пострадавшую россиянку сразу после инцидента доставили в одну из больниц Сочи.

Как передает "Кубань 24" со ссылкой на представителя посольства РФ в Абхазии Дениса Лаврикова, тяжелые ранения получили двое отдыхающих, приехавшие в регион из России. Угрозы для жизни пострадавших сейчас уже нет, пояснил дипломат.

В результате происшествия был ранен и мужчина, открывший стрельбу. Как стало известно, пуля попала в него рикошетом. Сейчас ему оказывают помощь в Сухумской республиканской больнице.

Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. Личность стрелявшего на территории пансионата "Самшитовая роща" уже установлена. По данным МВД республики, местный житель Дмитрий Пилия 1978 г.р. из села Лыхны схватился за оружие после ссоры с двумя россиянами.

В прошлом злоумышленник уже не раз имел проблемы с законом, его неоднократно привлекали к ответственности. В минувшем мае в отношении Пилии возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании огнестрельного оружия. В момент происшествия он находился под подпиской о невыезде.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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