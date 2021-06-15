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На Кубани десятки спасателей ищут мальчиков, упавших в горную реку
15.6.2021 13:26
Фото: u23.ru
В Краснодарском крае вторые сутки ведутся поиски двух детей, которые упали в горную реку.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, мероприятия проводятся в окрестностях Апшеронска.
По данным МЧС, психологи сейчас продолжают работать с родителями пропавших детей.
Сигнал о случившемся поступил в экстренные службы в минувшие выходные. Какие-либо сведения о том, при каких обстоятельствах мальчики оказались в воде, пока не поступали.
В поисках двух мальчиков, упавших в реку Пшеха, предполагается задействовать беспилотник, отметили в ведомстве. Детей ищут 76 человек, привлечено двенадцать единиц техники.
Известно также, что наблюдательный пост создан на мосту через реку, который находится в 1,5 км ниже по течению от места происшествия. В поисках участвуют водолазы.
Ранее сообщалось о гибели шестилетнего ребенка в Москве. Мальчик получил смертельные травмы, выпав из катера в районе 67-го километра МКАД, это произошло под мостом неподалеку от концертного зала "Крокус Сити Холл".
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