|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Индии заболеваемость COVID-19 понизилась до двухмесячного минимума
14.6.2021 14:48
Фото: livejournal.com
Власти ряда индийских штатов и Национального столичного округа Дели ослабдяют ограничения в связи с понижением уровня заболеваемости COVID-19 в стране.
Показатели уменьшились до самых низких более чем за два месяца значений, передает канал Channel News Asia.
Как стало известно, администрация Дели разрешила возобновить работу всем торговым центрам и магазинам. Перед этим коммерческому сектору дали возможность вернуть на рабочие места половину сотрудников. В городе также частично возобновилось движение общественного транспорта. При этом закрытыми пока еще остаются бары, спортивные залы, кинотеатры и парки.
Ранее сообщалось о решении правительства Великобритании на четыре недели отложить планировавшееся ослабление локдауна. Причиной этого стали увеличившиеся показатели суточного прироста выявленных случаев заражения, преимущественно, индийским штаммом COVID-19.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|