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В Великобритании отложили ослабление локдауна


14.6.2021 11:05
В Великобритании отложили ослабление локдаунаФото: smi2.net

На четыре недели отложили отмену ограничений, которые вводились в целях борьбы с распространением коронавируса в Великобритании.

Власти Великобритании приняли решение пока не объявлять об ослаблении локдауна, передает BBC News со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Ранее предполагалось, что антикоронавирусные меры будут существенно смягчены уже 21 июня. Однако сейчас ожидается, что британский премьер Борис Джонсон подтвердит решение о переносе момента ослабления локдауна. Затем вопрос будет вынесен на голосование в Палате общин.

За минувшие сутки в Великобритании зарегистрировали еще 7490 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали восемь пациентов. Как свидетельствуют данные официальной статистики, среднее число заболевших за последнюю неделю стало больше на 49%. При этом более 90% выявленных случаев связаны с индийским штаммом коронавируса (в ВОЗ его официально именуют "Дельта").

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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