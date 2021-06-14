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В Великобритании отложили ослабление локдауна
14.6.2021 11:05
Фото: smi2.net
На четыре недели отложили отмену ограничений, которые вводились в целях борьбы с распространением коронавируса в Великобритании.
Власти Великобритании приняли решение пока не объявлять об ослаблении локдауна, передает BBC News со ссылкой на источники в правительстве королевства.
Ранее предполагалось, что антикоронавирусные меры будут существенно смягчены уже 21 июня. Однако сейчас ожидается, что британский премьер Борис Джонсон подтвердит решение о переносе момента ослабления локдауна. Затем вопрос будет вынесен на голосование в Палате общин.
За минувшие сутки в Великобритании зарегистрировали еще 7490 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали восемь пациентов. Как свидетельствуют данные официальной статистики, среднее число заболевших за последнюю неделю стало больше на 49%. При этом более 90% выявленных случаев связаны с индийским штаммом коронавируса (в ВОЗ его официально именуют "Дельта").
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