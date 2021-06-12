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Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным
12.6.2021 23:10
Фото: spiegel.de
Канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом его предстоящую встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Переговоры лидеров двух держав состоятся 16 июня в Женеве.
Представительница официального Берлина рассказала журналистам о беседе с американским президентом Джо Байденом, которая состоялась на полях саммита семерки в Великобритании, сообщает агентство DPA. По словам Ангелы Меркель, Берлин и Вашингтон сейчас находятся "на правильном пути" по вопросам, которые связаны с "Северным потоком - 2". Как подчеркнула канцлер ФРГ, будущий транзит газа через Украину "жизненно необходим и обязателен", и стороны едины в этом мнении.
Напомним, в минувший четверг пресс-служба Nord Stream 2 AG информировала о техническом завершении создания морского участка первой нитки газопровода "Северный поток 2".
Морской газопровод "Северный поток 2" ежегодной мощностью 55 млрд кубометров газа в год связывает компрессорную станцию "Славянская", которая расположена на территории Кингисеппского района Ленинградской области, и балтийское побережье ФРГ. Швейцарский подрядчик ранее прекратил работу из-за санкций, объявленных американскими властями, поэтому "Газпром" сейчас достраивает "Северный поток 2" своими силами.
Ранее в Вашингтоне не раз открыто выступали против строительства газопровода и активно предпринимали усилия, направленные на блокировку проекта. Соединенные Штаты намерены поставлять в Европу собственный сжиженный газ, стоимость которого значительно выше российского.
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