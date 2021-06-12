Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным

12.6.2021 23:10

Фото: spiegel.de



Канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом его предстоящую встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.



Переговоры лидеров двух держав состоятся 16 июня в Женеве.



Представительница официального Берлина рассказала журналистам о беседе с американским президентом Джо Байденом, которая состоялась на полях саммита семерки в Великобритании, сообщает агентство DPA. По словам Ангелы Меркель, Берлин и Вашингтон сейчас находятся "на правильном пути" по вопросам, которые связаны с "Северным потоком - 2". Как подчеркнула канцлер ФРГ, будущий транзит газа через Украину "жизненно необходим и обязателен", и стороны едины в этом мнении.



Напомним, в минувший четверг пресс-служба Nord Stream 2 AG информировала о техническом завершении создания морского участка первой нитки газопровода "Северный поток 2".



Морской газопровод "Северный поток 2" ежегодной мощностью 55 млрд кубометров газа в год связывает компрессорную станцию "Славянская", которая расположена на территории Кингисеппского района Ленинградской области, и балтийское побережье ФРГ. Швейцарский подрядчик ранее прекратил работу из-за санкций, объявленных американскими властями, поэтому "Газпром" сейчас достраивает "Северный поток 2" своими силами.



Ранее в Вашингтоне не раз открыто выступали против строительства газопровода и активно предпринимали усилия, направленные на блокировку проекта. Соединенные Штаты намерены поставлять в Европу собственный сжиженный газ, стоимость которого значительно выше российского.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 108

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.6.2021 13:30 Путин назвал Трампа «яркой личностью»

Путин назвал Трампа «яркой личностью» 11.6.2021 19:49 В Луганске заявили, что украинские диверсанты расстреляли пятерых военных ЛНР

В Луганске заявили, что украинские диверсанты расстреляли пятерых военных ЛНР 10.6.2021 18:24 Названа причина смерти Ларисы Шойгу

Названа причина смерти Ларисы Шойгу 10.6.2021 12:04 Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok

Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok 9.6.2021 23:34 Пашиняна обвинили в неуважении к Путину