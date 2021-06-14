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В Киеве допустили получение компенсации из-за запуска «Северного потока-2»


14.6.2021 10:08
В Киеве допустили получение компенсации из-за запуска «Северного потока-2»Фото: vk.com

Украинские власти готовы начать обсуждения в связи с возможной компенсацией потерь прибыли из-за пуска "Северного потока-2".

С таким заявлением выступил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, интервью с которым опубликовано Die Welt.

Министр иностранных дел Украины заявил, что в Киеве готовы к началу переговоров, касающихся выплаты компенсации. При этом Дмитрий Кулеба подчеркнул, что власти могут не согласиться с условиями, которые им предложат. По мнению украинского министра, в последнее время значительно возросла готовность руководства Соединенных Штатов добиваться таких выплат для Украины. Кулеба также отметил, что газопровод может представлять собой угрозу безопасности его страны.

Ранее американский президент Джо Байден пообещал Киеву максимальный уровень безопасности, несмотря на запуск газопровода "Северный поток-2".

Морской газопровод "Северный поток 2" ежегодной мощностью 55 млрд кубометров газа в год связывает компрессорную станцию "Славянская", которая расположена на территории Кингисеппского района Ленинградской области, и балтийское побережье ФРГ. Швейцарский подрядчик ранее прекратил работу из-за санкций, объявленных американскими властями, поэтому "Газпром" сейчас достраивает "Северный поток 2" своими силами.

Ранее в Вашингтоне не раз открыто выступали против строительства газопровода и активно предпринимали усилия, направленные на блокировку проекта. Соединенные Штаты намерены поставлять в Европу собственный сжиженный газ, стоимость которого значительно выше российского.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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