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Журналистов «Дождя» исключили из кремлевского пула, подтвердил Песков
13.6.2021 22:47
Фото: russophile.org
Власти РФ прекращают взаимодействие с телевизионным каналом "Дождь", подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как передает ТАСС, официальный представитель Кремля прокомментировал сведения, распространившиеся в СМИ.
По словам Дмитрия Пескова, российское руководство приняло решение о прекращении взаимодействия с "Дождем". Журналисты этого телевизионного канала больше не будут принимать участие в президентском пуле, пояснил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля заявил об этом в ответ на просьбу прокомментировать публикации, распространившиеся в СМИ. Ранее в прессе появились сообщения о том, что канал исключили из президентского пула за поддержку несанкционированных акций.
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