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Поветкин объявил о завершении карьеры
13.6.2021 22:07
Фото: vk.com
Российский боксер Александр Поветкин принял решение о завершении карьеры в профессиональном спорте, передает агентство "Интерфакс".
Спортсмен поблагодарил всех за поддержку и признался, что такой шаг дался ему непросто.
Как заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, он считает 41-летнего Александра Поветкина одним из наиболее значимых личностей в популяризации отечественного бокса. По его словам, это один из "величайших российских боксеров", даривший болельщикам яркие выступления.
В конце минувшего марта состоялся бой Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом. В этом матче-реванше россиянин потерпел поражение и утратил титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Проигрыш в Гибралтаре стал третьим в карьере Поветкина, одержавшего в общей сложности тридцать шесть побед, в том числе, двадцать пять - нокаутом.
Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал об отказе россиянина принимать предложение о боксерском поединке с непобежденным американцем Флойдом Мейвейзером. Как пояснил тогда Али Абдель-Азиз, боец смешанных единоборств мог заработать $100 млн.
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