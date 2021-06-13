Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Поветкин объявил о завершении карьеры

13.6.2021 22:07

Фото: vk.com



Российский боксер Александр Поветкин принял решение о завершении карьеры в профессиональном спорте, передает агентство "Интерфакс".



Спортсмен поблагодарил всех за поддержку и признался, что такой шаг дался ему непросто.



Как заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, он считает 41-летнего Александра Поветкина одним из наиболее значимых личностей в популяризации отечественного бокса. По его словам, это один из "величайших российских боксеров", даривший болельщикам яркие выступления.



В конце минувшего марта состоялся бой Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом. В этом матче-реванше россиянин потерпел поражение и утратил титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Проигрыш в Гибралтаре стал третьим в карьере Поветкина, одержавшего в общей сложности тридцать шесть побед, в том числе, двадцать пять - нокаутом.



Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал об отказе россиянина принимать предложение о боксерском поединке с непобежденным американцем Флойдом Мейвейзером. Как пояснил тогда Али Абдель-Азиз, боец смешанных единоборств мог заработать $100 млн.



Автор: Злата Богатова

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