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Лидеры G7 призвали Минск к проведению новых выборов президента
13.6.2021 21:40
Фото: etemaaddaily.com
Лидеры государств G7 в ходе саммита обсуждали ситуацию в Белоруссии, выражая обеспокоенность из-за продолжающихся атак руководства страны на права человека и основные свободы, а также несоблюдения норм международного права. В коммюнике, подготовленном по итогам переговоров, участники саммита призывают Минск к проведению новых президентских выборов, передает ТАСС.
Страны Группы семи обратились к белорусским властям с призывом провести новые выборы на пост президента. Участники саммита также договорились о начале подготовки к введению на глобальном уровне минимального налога на прибыль корпораций в 15% и выразили намерение сотрудничать с КНР по вопросам изменения климата.
В числе проблем, которые обсуждали лидеры неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, также была ситуация в Мьянме, денуклеаризация Корейского полуострова, ядерная сделка с Ираном, Олимпийские игры в Токио и меры по борьбе с коронавирусной пандемией. Саммит проводился в городе Карбис-Бэй.
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