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Полянский объяснил отказ РФ выступать на встрече с Байденом
30.3.2021 22:19
Фото: ukraineun.org
На недавней встрече постпредов Совбеза ООН, которая проходила с участием президента Соединенных Штатов Джо Байдена, российскому дипломату было бы нелогично выступать с какими-либо заявлениями.
Дело в том, что данные о Мьянме, распространившиеся в СМИ, могут сейчас не совсем отвечать действительности, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Принимая во внимание недавние события в двусторонних отношениях России и США, представителю РФ было бы не совсем логично выступать на недавней встрече постпредов ООН. В ходе этого мероприятия обсуждалась обстановка в Мьянме, пояснил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Российский дипломат пояснил, что Совет Безопасности ООН ранее уже начал предпринимать эффективные действия, касающиеся урегулирования обстановки в Мьянме. Сейчас организация продолжит следить за ситуацией в этом государстве. Кроме того, появляющаяся в прессе информация о сотнях погибших во время разгонов протестных акций в Мьянме, может не совсем соответствовать действительности, указал представитель МИД РФ.
Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Законодательную, исполнительную и судебную власть объединил в своих руках главнокомандующий ВС страны Мин Аунг Хлайн. Исполняющим обязанности президента был назначили Мьинта Шве, в прошлом занимавшего пост вице-президента.
В конце февраля в ООН заявили, что в ходе протестов в Мьянме, когда для разгона толпы применялись силовые методы, погибли как минимум восемнадцать человек. Сведения о количестве жертв и пострадавших приводились по всем регионам страны. Отмечалось, что ранения получили не менее тридцати человек.
Несколько дней назад Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме на своей странице в соцсети Twitter сообщила, что жертвами столкновений в этом азиатском государстве стали уже свыше 450 протестующих. По данным правозащитников, за период с начала февраля в стране было задержано более 2,5 тыс. человек. В дальнейшем 119 из них были арестованы.
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