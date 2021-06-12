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Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории
00:38
Фото: livejournal.com
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.
На эту тему он высказался во время саммитов лидеров G7, передает РИА Новости.
Глава ВОЗ заявил, что не исключает лабораторную утечку SARS-CoV-2. Каждая из гипотез должна быть тщательно изучена, подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус и напомнил, что коронавирусом заразились более 174 млн человек по всему миру. Число жертв пандемии составляет уже 3,75 млн. Столкнувшиеся с болезнью люди заслуживают того, чтобы знать, как появился новый вирус. Кроме того, причины возникновения следует установить, чтобы в будущем предотвратить такие события, указал Гебрейесус.
Глава организации также отметил, что имелись сложности с информационным обменом, особенно необработанными данными, передает Daily Mail. При этом Пекин на начальных этапах расследования по происхождению возбудителя не обеспечил "прозрачность и сотрудничество" в достаточном объеме, добавил глава ВОЗ.
Ранее США в очередной раз призвали к дальнейшему расследованию происхождения коронавируса. Как заявил глава американского министерства здравоохранения Хавьер Бесерра, второй этап должен быть прозрачным и научно обоснованным. Кроме того, важно обеспечить независимую деятельность международных экспертов. Лишь тогда можно будет считать полной оценку источника происхождения вируса и начальной фазы эпидемии, подчеркивал министр.
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