Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США призывают к дальнейшему расследованию происхождения коронавируса

25.5.2021 22:37

Фото: vk.com



Происхождение COVID-19 требует дальнейшего расследования, которое будет абсолютно прозрачным и научно обоснованным, заявил глава министерства здравоохранения Соединенных Штатов Хавьер Бесерра. Речь об этом шла в приветственном видео, которое было адресовано участникам ведомственной встречи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Как подчеркнул в своем обращении Хавьер Бесерра, второй этап исследования должен быть прозрачным и научно обоснованным. Кроме того, важно обеспечить независимую деятельность международных экспертов. Лишь тогда можно будет считать полной оценку источника происхождения вируса и начальной фазы эпидемии, подчеркнул американский министр.



Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованный доклад разведывательного сообщества Соединенных Штатов рассказала о нескольких сотрудниках Уханьского института вирусологии КНР, которые могли еще в ноябре 2019 года заболеть коронавирусом. В материале утверждалось, что китайские ученые с тяжелой формой COVID-19 попали в больницу практически одновременно со схожими симптомами, которые напоминали грипп.



В статье WSJ подчеркивалось, что эти сведения могут способствовать призывам к осуществлению более масштабного и глубокого расследования о происхождении коронавирусной инфекции.



В Пекине, отреагировав на эту публикацию, опровергли сведения о болезни трех вирусологов из Уханя в 2019 году. Пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь напомнил, что в минувшем марте Уханьский институт вирусологии официально заявил о том, что учреждение впервые столкнулось с новой коронавирусной инфекцией не ранее 30 декабря 2019 года. До этого момента ни один сотрудник института не был заражен COVID-19, подчеркнул дипломат.



Автор: Злата Богатова

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