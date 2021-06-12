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В Италии ищут виновных в смерти девушки, привитой вакциной AstraZeneca
12.6.2021 18:25
Фото: vk.com
Использование препарата AstraZeneca для вакцинации молодых граждан "не было инициативой регионов Италии", заявил губернатор Лигурии Джованни Тоти.
Представитель администрации показал журналистам письмо национального штаба по борьбе с эпидемией, поступившее в середине минувшего мая.
Как свидетельствует официальное послание, штаб не информировал регионы о каких-либо ограничениях в процессе использования препарата.
10 июня в Италии умерла 18-летняя девушка. Через две недели после того, как ее вакцинировали средством AstraZeneca, она скончалась в больнице в пригороде Генуи. Причиной смерти юной пациентки стали последствия, связанные с тромбозом, считают врачи.
В тот период на территории страны действовал "возрастной" принцип вакцинации, согласно которому в первую очередь прививки получали представители старших поколений. Вместе с тем, все остальные мели возможность привиться вакциной AstraZeneca в один из т.н. "открытых прививочных дней".
Ранее стало известно о решении китайских властей начать вакцинацию от коронавируса детей возраста от трех лет.
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