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Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с COVID-19
12.6.2021 15:39
Фото: mockva.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении нерабочих дней с 15 по 19 июня из-за прироста выявленных случаев заражения коронавирусом, который фиксируется в последние дни.
Вследствие повышенной заболеваемости COVID-19 также вводится ряд ограничений.
Как стало известно, с 13 июня столичным работодателям рекомендовано отправить на удаленный режим как минимум 30% сотрудников, а также всех, кому больше 65 лет или при наличии хронических заболеваний (если они еще не вакцинировались от COVID-19).
Администрация Москвы при этом потребовала принять меры, обеспечивающих стимулирование вакцинации.
В период с 13 по 20 июня в Москве будет действовать целый ряд ограничений. В частности, в ночное время приостанавливается оказание услуг общественного питания (кроме доставки и обслуживания на вынос) и бытовых услуг. В ночных клубах, дискотеках и караоке запрещается устраивать зрелищно-развлекательные мероприятия.
На время прекратят работу зоопарки, фудкорты и детские игровые комнаты. Приостанавливается и использование объектов городской инфраструктуры на территориях парковых территорий Москвы.
По данным оперативного штаба, в Москве за истекшие сутки было выявлено 6,7 тыс. случаев заражения. Уровень стал максимальным с начала года. В российской столице за день зарегистрировали 67 летальных исходов, более 2,7 тыс. пациентов победили заболевание.
Накануне в Москве зафиксировали свыше 5,8 тыс. инфицированных COVID-19. В общей сложности за период с начала пандемии в городе умерли 20 838 человек с подтвержденным диагнозом. Всего же в российской столице коронавирус был выявлен у 1 227 13 человек.
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