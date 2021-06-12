Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявили 13,5 тыс. случаев коронавируса

12.6.2021 14:30

Фото: vk.com



За минувшие сутки в России было зафиксировано 13 510 случаев заражения COVID, сообщает сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.



В последний раз подобные показатели регистрировались в феврале, когда медики выявили более 13,4 тыс. инфицированных.



По последним официальным данным, выздоровевшими за минувший день в РФ признали 9 986 человек, еще 399 пациентов скончались.



В Москве за истекшие сутки было выявлено 6,7 тыс. случаев заражения. Уровень стал максимальным с начала года. В российской столице за день зарегистрировали 67 летальных исходов, более 2,7 тыс. пациентов победили заболевание.



Накануне в Москве зафиксировали свыше 5,8 тыс. инфицированных COVID-19. В общей сложности за период с начала пандемии в городе умерли 20 838 человек с подтвержденным диагнозом. Всего же в российской столице коронавирус был выявлен у 1 227 13 человек.



По России наименьшие показатели зарегистрировали за минувшие сутки в Магаданской области, где заболели пять человек, Ненецком АО (три), в Чукотском АО (один).



В Подмосковье выявили еще 889 новых зараженных, в Петербурге - 867, в Нижегородской области - 179. В числе регионов, где уровень зафиксированных новых случаев COVID-19 превысил сто, оказались, в частности, Воронежская (159), Ростовская (157), Свердловская (129) области, а также Бурятия (140) и Крым (119).



Автор: Злата Богатова

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