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В Израиле запретили продажу натурального меха


12.6.2021 15:02
В Израиле запретили продажу натурального мехаФото: plo.vn

Израильские власти первыми в мире приняли решение о запрете продажи натурального меха, передает The Jerusalem Post.

Как заявила министр защиты окружающей среды страны Гила Гамлиэль, подписавшая соответствующий документ, из-за этой индустрии погибает множество животных.

Во всем мире погибают миллионы зверей, меховая индустрия "приносит неописуемую жестокость и страдания", подчеркнула глава израильского ведомства. Поэтому власти ввели запрет на продажу животного меха в целях производства одежды.

Избыточным и аморальным назвала Гила Гамлиэль объемы использования кожи и меха в производстве одежды. Министр выразила надежду, что поправки к израильскому законодательству, которые вступят в силу в декабре этого года, смогут сделать местную индустрию моды более экологичной.

Импорт и экспорт натурального меха в Израиле осуществляется исключительно по разрешению Управления природы и парков. В ведомстве пояснили, что теперь такая продукция может использоваться лишь для религиозных или научно-образовательных целей. Мех пользуется большим спросом среди ультраортодоксальных евреев, которые по праздникам носят традиционные головные уборы, отделанные мехом.

Ранее известная модель и актриса Памела Андерсон подарила эко-шубу российского бренда Ким Кардашьян, призвав ее отказаться от использования натурального меха. До этого Памела опубликовала открытое письмо, адресованное Ким, в котором выразила свое негодование из-за многочисленных шуб, в которых регулярно появлялась ее коллега.

Автор: Злата Богатова

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