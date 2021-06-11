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Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году проводиться не будет
11.6.2021 23:08
Фото: oreanda.ru
Фестиваль "Нашествие" перенесен на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области, сообщает РИА Новости.
Ранее предполагалось, что любители рок-музыки соберутся в Серпухове в июле-августе.
Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова пояснила, что требование ведомства не проводить в этом году музыкальный фестиваль обусловлено эпидемиологической обстановкой - в регионе в последнее время фиксируется рост количества выявленных случаев заражения COVID-19.
Рок-фестиваль пройдет в Серпухове 29-31 июля 2022 года, отметила Виртуозова. Она также подчеркнула, что власти Московской области очень хотят организовать это уникальное событие и следующим летом будут ожидать приезда гостей "Нашествия".
С 25 июня начнет действовать специальный автоматизированный сервис, предназначенный для возврата уже купленных билетов и переоформлению их на следующий год либо при смене владельца.
Крупнейший в нашей стране многоформатный open-air "Нашествие" в первый раз состоялся в 1999 году. Прошлым летом организаторы были вынуждены объявить об отмене фестиваля из-за пандемии.
Ранее рок-группа Rage Against The Machine перенесла тур на 2022 год. Первоначально предполагалось, что коллектив начнет большие гастроли еще в марте 2020 года, но их старт пришлось сдвинуть из-за начавшейся пандемии коронавируса. Позднее в Соединенных Штатах отменили и фестиваль Coachella, на котором группа собиралась выступать в качестве хэдлайнера.
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