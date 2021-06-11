Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году проводиться не будет

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве акциониста Крисевича задержали после инсценировки самоубийства
В Москве акциониста Крисевича задержали после инсценировки самоубийства
В Китае разрешили вакцинацию детей от COVID-19
В Китае разрешили вакцинацию детей от COVID-19
Ким Кардашьян «не против» романа Канье Уэста с Ириной Шейк
Ким Кардашьян «не против» романа Канье Уэста с Ириной Шейк
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лабораторииГлава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории
Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с ПутинымМеркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным
Глава Кисловодска получил тяжелые травмы после падения с электросамокатаГлава Кисловодска получил тяжелые травмы после падения с электросамоката
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с COVID-19Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с COVID-19
Власти США вернули Камбодже древние статуиВласти США вернули Камбодже древние статуи

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году проводиться не будет


11.6.2021 23:08
Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году проводиться не будетФото: oreanda.ru

Фестиваль "Нашествие" перенесен на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области, сообщает РИА Новости.

Ранее предполагалось, что любители рок-музыки соберутся в Серпухове в июле-августе.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова пояснила, что требование ведомства не проводить в этом году музыкальный фестиваль обусловлено эпидемиологической обстановкой - в регионе в последнее время фиксируется рост количества выявленных случаев заражения COVID-19.

Рок-фестиваль пройдет в Серпухове 29-31 июля 2022 года, отметила Виртуозова. Она также подчеркнула, что власти Московской области очень хотят организовать это уникальное событие и следующим летом будут ожидать приезда гостей "Нашествия".

С 25 июня начнет действовать специальный автоматизированный сервис, предназначенный для возврата уже купленных билетов и переоформлению их на следующий год либо при смене владельца.

Крупнейший в нашей стране многоформатный open-air "Нашествие" в первый раз состоялся в 1999 году. Прошлым летом организаторы были вынуждены объявить об отмене фестиваля из-за пандемии.

Ранее рок-группа Rage Against The Machine перенесла тур на 2022 год. Первоначально предполагалось, что коллектив начнет большие гастроли еще в марте 2020 года, но их старт пришлось сдвинуть из-за начавшейся пандемии коронавируса. Позднее в Соединенных Штатах отменили и фестиваль Coachella, на котором группа собиралась выступать в качестве хэдлайнера.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Пашиняна обвинили в неуважении к ПутинуПашиняна обвинили в неуважении к Путину
В Сальвадоре биткоин узаконили в качестве платежного средстваВ Сальвадоре биткоин узаконили в качестве платежного средства
В леса Коми после курса реабилитации вернулся осиротевший медвежонокВ леса Коми после курса реабилитации вернулся осиротевший медвежонок
Байден уведомил Конгресс о зарубежных операциях против террористовБайден уведомил Конгресс о зарубежных операциях против террористов
В Тобольске трое подростков попали в реанимацию, отравившись таблеткамиВ Тобольске трое подростков попали в реанимацию, отравившись таблетками

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru