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В Луганске заявили, что украинские диверсанты расстреляли пятерых военных ЛНР


11.6.2021 19:49
В Луганске заявили, что украинские диверсанты расстреляли пятерых военных ЛНРФото: vk.com

Диверсионная группа ВСУ осуществила атаку на наблюдательный пост, расположенный в окрестностях поселка Голубовское Попаснянского района, информирует пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

В результате инцидента погибли пятеро военнослужащих ЛНР.

Представители силовых структур ЛНР были убиты украинскими диверсантами, которые атаковали на наблюдательный пост Народной милиции. Инцидент зафиксирован неподалеку от поселка Голубовское Попаснянского района Луганской области, информируют представители руководства ЛНР в Telegram-канале ведомства.

В Луганске не исключают, что провокация была осуществлена, чтобы вызвать ответный огонь, чтобы создать повод для "последующего обвинения в нарушении минских договоренностей" и на основании этого в очередной раз активизировать боевые действия. В сообщении также указано, что военных застрелили выстрелами в голову, которые производились из спецвооружения. Один из военных ЛНР погиб от ранения, полученного от снайперской винтовки зарубежного производства.

В Народной милиции подчеркнули, что знают о поставке Минобороны Украины партии снайперских винтовок и боеприпасов к ним, которые осуществила одна из американских компаний. Кроме того, власти США поставляют украинским военным приборы ночного видения, а это может способствовать росту числа обстрелов позиций ЛНР в темное время суток.

Ранее в Москве отреагировали на призыв украинского президента Владимира Зеленского изменить Минские соглашения. Тревожным сигналом назвал подобные предложения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, видоизменять минский процесс, "не положив собственно ему конец", не представляется возможным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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