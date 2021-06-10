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На Урале 6 человек погибли в ДТП со служебным автобусом
10.6.2021 11:10
Фото: newdaynews.ru
В Свердловской области шесть человек стали жертвами аварии с участием служебного автобуса, передают российские СМИ.
Пятнадцать пострадавших экстренно доставлены в больницу. Состояние пяти из них врачи назвали тяжелым.
В остановку на полном ходу врезался автобус, который перевозил рабочих, сообщил журналистам Валерий Горелых, возглавляющий пресс-службу регионального полицейского главка. По его словам, транспортное средство, спускаясь с горы, протаранило ворота предприятия в городе Лесном (Свердловская область).
Автобус сбил людей, которые в тот момент стояли на остановке, передает "Интерфакс". В результате ЧП шесть человек от полученных ранений скончались. Пятнадцать пострадавших, в том числе, водитель, экстренно доставлены в медицинское учреждение. Состояние пяти пациентов врачи оценивают как тяжелое..
Как стало известно, в аварии пострадали сотрудники ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", которое входит в структуру "Росатома".
В региональном управлении ГИБДД пояснили, что у автобуса, предположительно, отказали тормоза. ЧП случилось, когда спускавшееся с возвышенности транспортное средство набрало скорость естественным образом, а водитель не смог затормозить. В салоне автобуса в тот момент находилось 48 человек.
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