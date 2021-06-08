Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Ленобласти объяснили режим повышенной готовности

8.6.2021 14:25

Фото: zikua.tv



В поселке Кузьмолово (Всеволжский район Ленинградской области), где ранее объявили режим повышенной готовности, радиационный фон остается в допустимых пределах, заявил вице-губернатор региона Михаил Ильин.



Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале администрации.



Режим повышенной готовности объявлялся вследствие передачи полномочий на ведение объектом, которые имеет потенциальную радиационную опасность, указано в сообщении региональных властей.



Со ссылкой на заявление Михаила Ильина уточняется, что в процессе передачи этого объекта между различными ведомствами в целях контроля за обстановкой на территории населенного пункта Кузьмолово было решено задействовать датчики постоянного мониторинга.



В региональном главке МЧС сообщают о нормальном уровне радиационного фона в Кузьмолово, передает ТАСС. Представители ведомства пояснили, что сведения доводятся до местных жителей в ежедневном режиме.



Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о введении с 10:00 в пределах Кузьмоловского городского поселения режима повышенной готовности в связи с возможным радиационным загрязнением. Отмечалось, что ситуация, "предрасположенная к возникновению радиационного загрязнения", складывается в Радиационном комплексе. В прошлом он представлял собой часть ФГУП РНЦ "Прикладная химия".



Зона контроля включает в себя Радиационный комплекс и прилегающую к нему территорию радиусом в один километр. Специалисты будут нести дежурство круглосуточно, если возникнет такая необходимость. Помимо задействования датчиков в Кузьмолово также будет проводиться контроль и отбор проб.



Автор: Злата Богатова

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