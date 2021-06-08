ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Белоруссии утонул форвард ФК «Витебск» Кельвин Оденигбо
В Белоруссии утонул форвард ФК «Витебск» Кельвин Оденигбо
Гудков покинул Россию из-за уголовного преследования
Гудков покинул Россию из-за уголовного преследования
Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17
Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17
После инцидента с пощечиной Макрону задержали двух человекПосле инцидента с пощечиной Макрону задержали двух человек
Власти Ленобласти объяснили режим повышенной готовностиВласти Ленобласти объяснили режим повышенной готовности
Шойгу с внезапной проверкой пришел в один из военкоматов МосквыШойгу с внезапной проверкой пришел в один из военкоматов Москвы
Названа причина пожара в Тайшете, где погибли отец и двое детейНазвана причина пожара в Тайшете, где погибли отец и двое детей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Ленобласти объяснили режим повышенной готовности


8.6.2021 14:25
Власти Ленобласти объяснили режим повышенной готовностиФото: zikua.tv

В поселке Кузьмолово (Всеволжский район Ленинградской области), где ранее объявили режим повышенной готовности, радиационный фон остается в допустимых пределах, заявил вице-губернатор региона Михаил Ильин.

Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале администрации.

Режим повышенной готовности объявлялся вследствие передачи полномочий на ведение объектом, которые имеет потенциальную радиационную опасность, указано в сообщении региональных властей.

Со ссылкой на заявление Михаила Ильина уточняется, что в процессе передачи этого объекта между различными ведомствами в целях контроля за обстановкой на территории населенного пункта Кузьмолово было решено задействовать датчики постоянного мониторинга.

В региональном главке МЧС сообщают о нормальном уровне радиационного фона в Кузьмолово, передает ТАСС. Представители ведомства пояснили, что сведения доводятся до местных жителей в ежедневном режиме.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о введении с 10:00 в пределах Кузьмоловского городского поселения режима повышенной готовности в связи с возможным радиационным загрязнением. Отмечалось, что ситуация, "предрасположенная к возникновению радиационного загрязнения", складывается в Радиационном комплексе. В прошлом он представлял собой часть ФГУП РНЦ "Прикладная химия".

Зона контроля включает в себя Радиационный комплекс и прилегающую к нему территорию радиусом в один километр. Специалисты будут нести дежурство круглосуточно, если возникнет такая необходимость. Помимо задействования датчиков в Кузьмолово также будет проводиться контроль и отбор проб.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 213

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Глава МИД Косово опровергла заявления об убийствах сербов после войныГлава МИД Косово опровергла заявления об убийствах сербов после войны
Названа причина пожара в Тайшете, где погибли отец и двое детейНазвана причина пожара в Тайшете, где погибли отец и двое детей
В Пакистане 8 человек погибли при падении фургона в ущельеВ Пакистане 8 человек погибли при падении фургона в ущелье
Жителя Приморья будут судить по обвинению в убийстве из-за кота Жителя Приморья будут судить по обвинению в убийстве из-за кота
В Египте погибла туристка из России В Египте погибла туристка из России

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru