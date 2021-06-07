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На Сахалине нашли останки советских и японских солдат времен Второй мировой войны


7.6.2021 15:04
На Сахалине нашли останки советских и японских солдат времен Второй мировой войныФото: utimenews.org

Поисковики, работавшие на территории Смирныховского района Сахалинской области в центре региона, обнаружили останки трех советских и двух японских солдат.

Военные погибли в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба местного правительства.

Экспедиция продолжалась около двух недель, указано в сообщении. Останки трех советских воинов, предположительно, из 157-го стрелкового полка, наступавшего в районе сопок Плоская и Длинная 17 августа 1945 года, нашли между населенными пунктами Победино и Рощино.

Личность солдат установить не удалось. Торжественная церемония захоронения запланирована на 22 июня, она пройдет в селе Победино. Останки двух японских солдат, при одном из которых нашли личный опознавательный знак, в скором времени передадут представителям Токио.

В период Второй мировой войны вдоль 50-й параллели (где сейчас располагается Смирныховский район Сахалина), находилась сухопутная граница между Советским Союзом и Японией. Созданный другой стороной мощный Харамитогский укрепрайон тогда защищали более 5 тыс. солдат императорской армии, имевшие в своем распоряжении пушки, танки и самолеты.

В сражениях за этот укрепрайон летом 1945 года погибли порядка  2,5 тыс. советских и японских воинов. Как рассказывают члены поисковых отрядов, останки погибших солдат они находят в местах, которые усыпаны гильзами и осколками от гранат.

Ранее в приморском селе Раздольное во время строительства было найдено массовое захоронение бойцов Красной армии. По мнению представителей "Авиапоиска", военнослужащие были погребены там после госпиталя. Поисковики отметили, что похороненные были одеты лишь в белое нательное белье военного образца.

Практически у всех, кто был найден Раздольной, имелись следы пилы Джильи (Джигли), которая используется при хирургической трепанации черепа. Кроме того, в нескольких гробах найдены остатки фанерных табличек с фамилиями.

По факту человеческих останков, обнаруженных поисковиками, проводит проверку СУ СКР по Приморскому краю. В ведомстве пояснили, что назначены экспертизы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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