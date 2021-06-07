Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Сахалине нашли останки советских и японских солдат времен Второй мировой войны

7.6.2021 15:04

Фото: utimenews.org



Поисковики, работавшие на территории Смирныховского района Сахалинской области в центре региона, обнаружили останки трех советских и двух японских солдат.



Военные погибли в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба местного правительства.



Экспедиция продолжалась около двух недель, указано в сообщении. Останки трех советских воинов, предположительно, из 157-го стрелкового полка, наступавшего в районе сопок Плоская и Длинная 17 августа 1945 года, нашли между населенными пунктами Победино и Рощино.



Личность солдат установить не удалось. Торжественная церемония захоронения запланирована на 22 июня, она пройдет в селе Победино. Останки двух японских солдат, при одном из которых нашли личный опознавательный знак, в скором времени передадут представителям Токио.



В период Второй мировой войны вдоль 50-й параллели (где сейчас располагается Смирныховский район Сахалина), находилась сухопутная граница между Советским Союзом и Японией. Созданный другой стороной мощный Харамитогский укрепрайон тогда защищали более 5 тыс. солдат императорской армии, имевшие в своем распоряжении пушки, танки и самолеты.



В сражениях за этот укрепрайон летом 1945 года погибли порядка 2,5 тыс. советских и японских воинов. Как рассказывают члены поисковых отрядов, останки погибших солдат они находят в местах, которые усыпаны гильзами и осколками от гранат.



Ранее в приморском селе Раздольное во время строительства было найдено массовое захоронение бойцов Красной армии. По мнению представителей "Авиапоиска", военнослужащие были погребены там после госпиталя. Поисковики отметили, что похороненные были одеты лишь в белое нательное белье военного образца.



Практически у всех, кто был найден Раздольной, имелись следы пилы Джильи (Джигли), которая используется при хирургической трепанации черепа. Кроме того, в нескольких гробах найдены остатки фанерных табличек с фамилиями.



По факту человеческих останков, обнаруженных поисковиками, проводит проверку СУ СКР по Приморскому краю. В ведомстве пояснили, что назначены экспертизы.



Автор: Злата Богатова

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