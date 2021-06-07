|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Сахалине нашли останки советских и японских солдат времен Второй мировой войны
7.6.2021 15:04
Фото: utimenews.org
Поисковики, работавшие на территории Смирныховского района Сахалинской области в центре региона, обнаружили останки трех советских и двух японских солдат.
Военные погибли в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба местного правительства.
Экспедиция продолжалась около двух недель, указано в сообщении. Останки трех советских воинов, предположительно, из 157-го стрелкового полка, наступавшего в районе сопок Плоская и Длинная 17 августа 1945 года, нашли между населенными пунктами Победино и Рощино.
Личность солдат установить не удалось. Торжественная церемония захоронения запланирована на 22 июня, она пройдет в селе Победино. Останки двух японских солдат, при одном из которых нашли личный опознавательный знак, в скором времени передадут представителям Токио.
В период Второй мировой войны вдоль 50-й параллели (где сейчас располагается Смирныховский район Сахалина), находилась сухопутная граница между Советским Союзом и Японией. Созданный другой стороной мощный Харамитогский укрепрайон тогда защищали более 5 тыс. солдат императорской армии, имевшие в своем распоряжении пушки, танки и самолеты.
В сражениях за этот укрепрайон летом 1945 года погибли порядка 2,5 тыс. советских и японских воинов. Как рассказывают члены поисковых отрядов, останки погибших солдат они находят в местах, которые усыпаны гильзами и осколками от гранат.
Ранее в приморском селе Раздольное во время строительства было найдено массовое захоронение бойцов Красной армии. По мнению представителей "Авиапоиска", военнослужащие были погребены там после госпиталя. Поисковики отметили, что похороненные были одеты лишь в белое нательное белье военного образца.
Практически у всех, кто был найден Раздольной, имелись следы пилы Джильи (Джигли), которая используется при хирургической трепанации черепа. Кроме того, в нескольких гробах найдены остатки фанерных табличек с фамилиями.
По факту человеческих останков, обнаруженных поисковиками, проводит проверку СУ СКР по Приморскому краю. В ведомстве пояснили, что назначены экспертизы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|