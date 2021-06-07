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На юге Пакистана 36 человек погибли при столкновении поездов


7.6.2021 11:34
На юге Пакистана 36 человек погибли при столкновении поездовФото: 24tv.ua

Жертвами крупной железнодорожной аварии в провинции Синд стали по меньшей мере 36 человек.

По имеющимся на этот час данным, в результате столкновения двух поездов ранения получили свыше пятидесяти пассажиров, передает канал Samaa TV.

Со ссылкой на экстренные службы провинции Синд сообщается, что в вагонах столкнувшихся поездов остаются люди. На месте происшествия продолжается спасательная операция. После ЧП в близлежащих районах объявили мобилизацию медиков.

По словам заместителя комиссара района Готки, где произошло столкновение, Усмана Абдуллы, четырнадцать вагонов после аварии перевернулись. Несколько из них при этом оказались практически полностью разрушены.

Сведений о причинах происшествия пока нет. Известно лишь, что один из поездов сошел с рельсов. Затем в него врезался встречный состав. В этот момент большинство пассажиров спали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

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