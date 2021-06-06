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Канадцы выиграли ЧМ по хоккею
6.6.2021 23:22
Фото: vk.com
Канадская сборная по хоккею обыграла соперников из Финляндии, завоевав звание чемпионов мира.
Результат финальной игры, состоявшейся в Риге, был определен в овертайме. Матч завершился со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу канадской команды.
Канадские хоккеисты в процессе встречи дважды уступали в счете, передает агентство "Интерфакс". У финнов отличились Микаэль Руохомаа, который вывел команду вперед на 9-й минуте, и Петтери Линдбома, добившийся перевеса на 46-й минуте.
На 25-й минуте канадец Макс Комтуа смог провести ответный гол, а спустя полчаса точный бросок сделал Адам Хенрик. В овертайме исход встречи смог определить хоккеист канадской сборной Ник Пол.
Канадская команда получила чемпионский титул уже в двадцать седьмой раз. На пути к победе хоккеисты подряд потерпели три поражения и были на четвертом место в своей группе. Впервые в истории она чуть не оказалась за пределами зоны плей-офф. В четвертьфинале сборная Канады смогла обыграть россиян, а в полуфинале они оказались сильнее команды Соединенных Штатов.
Ранее состоялся матч за третье место между американской и германской командами. Со счетом 6:1 победу одержали хоккеисты из США.
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