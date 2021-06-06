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В Буркина-Фасо более 130 человек стали жертвами нападения боевиков
6.6.2021 15:15
Фото: vk.com
Власти Буркина-Фасо подтвердили сведения о ЧП, жертвами которого стали 132 жителя провинции Яга на севере страны.
Как рассказал представитель правительства Усени Тамбура, боевики совершили нападение на деревню Солхан.
В числе жертв инцидента - семеро детей. В сообщении указано, что ранения получили порядка сорока жителей деревни.
Ранее власти рассказали о 100 погибших. Кроме того, в минувшую пятницу радикалы атаковали деревню Тадарьят, которая расположена примерно в 150 км к северу от Солхана. Там жертвами вылазки боевиков стали четырнадцать человек.
После гибели мирных жителей руководство Буркина-Фасо объявило 72-часовой траур. На трагические события уже отреагировал генсек ООН. По словам Антониу Гутерриша, он возмущен этим нападением.
О своей ответственности за случившееся пока не заявила ни одна из террористических группировок, действующих в стране. По данным СМИ, к атакам на деревни могут быть причастны джихадисты из "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (обе организации в России признаны террористическими и официально запрещены).
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