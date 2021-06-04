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Белорусским самолетам закрыли доступ в пространство ЕС


4.6.2021 21:54
Белорусским самолетам закрыли доступ в пространство ЕСФото: vk.com

Европейский совет объявил о введении запрета на использование воздушного пространства государств ЕС для самолетов белорусских авиакомпаний.

В заявлении также указано, что их не будут допускать в европейские аэропорты.

Сегодня Европейский совет объявил о решении "усилить существующие ограничительные меры на фоне ситуации в Белоруссии". В официальном заявлении указано, что для белорусских перевозчиков всех видов вводится запрет на пролет в пределах воздушного пространства ЕС, а также на доступ к аэропортам на территории ЕС.

Всем странам, входящим в ЕС, предписано отказывать белорусским лайнерам самолетам в разрешении на посадку или взлет, как и в использовании их воздушного пространства. Решение Евросовета вступает в законную силу уже завтра, 5 июня.

В ближайшее время в Брюсселе намерены рассмотреть вопросы, связанные с дальнейшими ограничительными мерами в отношении представителей официального Минска. Предполагается, что их действие может распространиться на ряд министров и военное командование страны.

Обсуждение возможных санкций состоится уже на следующей неделе. Известно также, что ограничения могут затронуть одно юридическое лицо, но название этой организации пока не уточняется.

Напомним, Великобритания и ряд других стран Европы отказались принимать на своей территории рейсы "Белавиа" еще до того, как было объявлено об официальном запрете.

Ранее в ЕС осудили принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair в Минске и последовавший за этим арест сооснователя Telegram-канала NEXTA (в Белоруссии ранее был официально признан экстремистским) Романа Протасевича. Вскоре после инцидента Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям ЕС стараться избегать воздушного пространства Белоруссии, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) начала расследование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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