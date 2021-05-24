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Великобритания отказалась принимать рейсы «Белавиа»


24.5.2021 21:07
Великобритания отказалась принимать рейсы «Белавиа»Фото: vk.com

Британские власти объявили о том, что королевство не будет принимать самолеты "Белавиа" после недавнего инцидента с лайнером Ryanair, совершившим экстренную посадку в Минске.

О решении руководства Великобритании проинформировал министр транспорта Грант Шэппс.

Как стало известно, Великобритания первой из стран Европы приняла решение о приостановлении разрешения на деятельность белорусской авиакомпании "Белавиа". Позже в Лондоне заявили, что ограничения распространятся на всех белорусских авиаперевозчиков, в том числе, чартерные компании.

Действие разрешений, которые ранее были выданы белорусским компаниям, уже приостановлено британским Управлением гражданской авиации (CAA), сообщает Sky News. Кроме того, правительство распорядилось о том, что все британские авиакомпании теперь в обязательном порядке должны облетать воздушное пространство Белоруссии.

Ранее глава Ryanair допустил, что на борту севшего в Белоруссии лайнера были сотрудники КГБ. Как пояснил Майкл О’Лири, прокомментировавший ситуацию с экстренным приземлением самолета в Белоруссии в эфире радио Newstalk, обстановка в Минске была "очень пугающей" для авиапассажиров и членов экипажа. Белорусские силовики держали людей под вооруженной охраной, пока обыскивался их багаж.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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