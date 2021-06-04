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Японским отцам упростят процесс ухода в декрет
4.6.2021 13:34
Фото: vk.com
Нижняя палата парламента Японии рассмотрит поправки к законодательству, которые могут упростить мужчинам оформление ухода в отпуск в связи с рождением ребенка.
В качестве инициатора таких изменений выступила правящая в стране Либерально-демократическая партия.
Как передает Asahi, если поправки примут, японские работодатели должны будут всячески способствовать оформлению мужчинами декретного отпуска сразу после появления ребенка на свет. Речь идет о четырехнедельном периоде.
Кроме того, руководство обяжут во время при приема на работу узнавать у будущих сотрудников об их планах, связанных с возможным уходом в декрет. В случае одобрения поправок изменения законодательства могут вступить в силу уже с апреля следующего года, уточняет газета.
Сейчас в Японии право на годовой декретный отпуск имеют как матери, так и отцы. При этом подавляющее большинство представителей сильного пола пока не спешат воспользоваться этой возможностью. Ранее в Минздраве Японии выразили намерение проработать введение обязательных отпусков для отцов новорожденных детей.
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