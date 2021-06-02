|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Париже задержали российскую теннисистку Сизикову
13:09
Фото: vk.com
Российское посольство во Франции предпринимает все меры, необходимые для защиты прав и интересов российской теннисистки Яны Сизиковой, которая была задержана в Париже.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипломатического представительства Антона Токовинина.
Как стало известно, 26-летняя российская спортсменка была задержана по подозрению в "умышленном проигрыше". По версии французских правоохранителей, это случилось во время прошлогоднего матча на Roland Garros, когда Яна Сизикова выступала в парном разряде.
Российские дипломаты выразили готовность полностью обеспечить защиту прав и интересов гражданки РФ, задержанной в Париже. По словам Антона Токовинина, посольство сейчас поддерживает контакт с французскими властями, а также родственниками Сизиковой. Дипмиссия уже предпринимает все необходимые действия, пояснил представитель посольства.
Ранее в Федерации тенниса России, прокомментировав инцидент, заявили, что ожидают официальных документов, касающихся задержания Яны Сизиковой.
По данным Le Parisien, россиянку задержали накануне вечером по подозрению в "умышленном проигрыше". Как уточняет газета, речь идет о матче, состоявшемся в рамках Roland Garros в прошлом году. Яна Сизикова тогда играла в паре с американкой Мэдисон Бренгл. Соперницами их были Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг из Румынии, одержавшие победу с результатом 7:6 (10:8), 6:4.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|