Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Париже задержали российскую теннисистку Сизикову

13:09

Фото: vk.com



Российское посольство во Франции предпринимает все меры, необходимые для защиты прав и интересов российской теннисистки Яны Сизиковой, которая была задержана в Париже.



Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипломатического представительства Антона Токовинина.



Как стало известно, 26-летняя российская спортсменка была задержана по подозрению в "умышленном проигрыше". По версии французских правоохранителей, это случилось во время прошлогоднего матча на Roland Garros, когда Яна Сизикова выступала в парном разряде.



Российские дипломаты выразили готовность полностью обеспечить защиту прав и интересов гражданки РФ, задержанной в Париже. По словам Антона Токовинина, посольство сейчас поддерживает контакт с французскими властями, а также родственниками Сизиковой. Дипмиссия уже предпринимает все необходимые действия, пояснил представитель посольства.



Ранее в Федерации тенниса России, прокомментировав инцидент, заявили, что ожидают официальных документов, касающихся задержания Яны Сизиковой.



По данным Le Parisien, россиянку задержали накануне вечером по подозрению в "умышленном проигрыше". Как уточняет газета, речь идет о матче, состоявшемся в рамках Roland Garros в прошлом году. Яна Сизикова тогда играла в паре с американкой Мэдисон Бренгл. Соперницами их были Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг из Румынии, одержавшие победу с результатом 7:6 (10:8), 6:4.



Автор: Злата Богатова

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