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«Хакеров из Китая» обвинили в кибератаке на метро Нью-Йорка
3.6.2021 17:03
Фото: russianamerica.tv
В компании Metropolitan Transportation Authority, являющейся оператором метро Нью-Йорка, поделились предположениями о том, кто причастен к хакерской атаке на ее IT-системы.
В администрации заявили, что кибернападение могли осуществить злоумышленники из Китая, передает The New York Times.
По данным газеты со ссылкой на источники в администрации оператора метрополитена, неизвестные взломали системы в минувшем апреле. К счастью, обошлось без каких-либо серьезных последствий и аварийных ситуаций. Из строя были выведены лишь три модуля из восемнадцати. Работу поврежденных участков удалось тогда быстро восстановить.
Расследование по факту этого инцидента продолжают совместно вести Федеральное бюро расследований США и Агентство кибербезопасности и охраны инфраструктуры (CISA). По их мнению, взлом был осуществлен хакерами из двух группировок, одна из которых может быть связана с правительством КНР.
Ранее в ФБР назвали хакерские группировки, атаковавшие системы компании JBS — крупнейшего поставщика мяса в мире.
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