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Суд арестовал бывшего главу «Открытой России»


15:34
Суд арестовал бывшего главу «Открытой России»Фото: activatica.org

Первомайский районный суд Краснодара вынес решение об аресте бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, удовлетворив ходатайство следственных органов.

Экс-руководитель организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной, взят под стражу на два месяца, передает ТАСС.

Андрей Пивоваров, задержанный ранее по подозрению в осуществлении им деятельности нежелательной организации, был арестован на срок до 31 июля. Как передает ТАСС, решение вынес Первомайский районный суд города Краснодара.

Представитель СКР во время судебного заседания ходатайствовал об избрании ареста в качестве меры пресечения из-за того, что у Пивоварова нет на Кубани ни постоянного места жительства, ни источника дохода. Кроме того, следствие не располагает информацией о наличии у подозреваемого болезней, которые бы могли препятствовать содержанию его под стражей.

Следователь, занимающийся уголовным делом, также указал на подозрения, что Пивоваров может предпринять попытку скрыться от правоохранительных органов. В ходе слушаний отмечалось, что задержанный пока не признал вину в совершении преступления, в котором его обвиняют.

Адвокат Александр Валявский, представляющий интересы бывшего директора "Открытой России", выразил намерение обжаловать меру пресечения, т.к. защита считает ее необоснованной. По словам юриста, его подзащитного преследуют по политическим мотивам. Пивоваров мог не знать о том, что 29 мая было возбуждено уголовное дело, отметил Валявский. Кроме того, он не имел представления и о том, что его объявили в федеральный розыск, заявил юрист в ходе заседания.

Как утверждает сам Пивоваров, в Петербурге ему удалось совершенно свободно пройти таможенный контроль перед рейсом. Задержан он был уже на борту самолета. По его мнению, это случилось из-за планов выдвигаться в Госдуму и политической деятельности. Никаких оснований для уголовного преследования нет, уверен Пивоваров.

Андрея Пивоварова задержали в минувший понедельник, когда он намеревался вылететь в Варшаву. После этого он был этапирован в Краснодар в целях избрания меры пресечения и проведения следственных действий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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