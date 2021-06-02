ИнтерНовости - новости в стране и мире
США вывели из Афганистана около 30% военных
США вывели из Афганистана около 30% военных
На Ямале «Пятерочка» завышала цены на 257%
На Ямале «Пятерочка» завышала цены на 257%
В Кремле отреагировали на заявление Судана по военной базе
В Кремле отреагировали на заявление Судана по военной базе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях во время выборовПесков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях во время выборов
Названы хакерские группировки, атаковавшие JBSНазваны хакерские группировки, атаковавшие JBS
Протасевич допустил, что его мог «подставить» коллегаПротасевич допустил, что его мог «подставить» коллега
В центре Москвы трех человек задержали после стрельбыВ центре Москвы трех человек задержали после стрельбы
На Камчатке школьницу подозревают в попытке убийства младшего братаНа Камчатке школьницу подозревают в попытке убийства младшего брата

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

США вывели из Афганистана около 30% военных


2.6.2021 15:04
США вывели из Афганистана около 30% военныхФото: my.ua

В Вашингтоне заявили, что американские войска уже на треть выведены из Афганистана.

План выполнен в пределах 44%, информирует пресс-служба Центрального командования ВС Соединенных Штатах.

Согласно утверждению, американской стороны, уровень реализации плана по выводу войск с территории Афганистана на текущий момент составляет 30-44%. В официальном сообщении указано, что местным силам безопасности ранее уже были переданы шесть военных объектов, которые занимали американские военнослужащие. Логистическому Управлению Пентагона направлено порядка 13 тыс. единиц оборудования для последующего уничтожения.

Ранее появились сведения о том, что руководство Соединенных Штатов может перебросить войска, выведенные из Афганистана, в страны Средней Азии - Узбекистан или Таджикистан. Отмечалось, что вывод американских войск из Афганистана может быть завершен раньше, чем планировалось.

Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, если к началу августа какие-либо договоренности не будут достигнуты, американских военных также могут переместить в одно из государств Персидского залива либо разместить на авианосце, чтобы иметь возможность осуществлять в короткие сроки различные операции, в частности, по обеспечению безопасности дипмиссии США в Кабуле.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Названы хакерские группировки, атаковавшие JBSНазваны хакерские группировки, атаковавшие JBS
Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм COVID-19Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм COVID-19
В Поморье нашли тело погибшего при крушении вертолетаВ Поморье нашли тело погибшего при крушении вертолета
Гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией исполнит КиркоровГимн России перед товарищеским матчем с Болгарией исполнит Киркоров
США вывели из Афганистана около 30% военныхСША вывели из Афганистана около 30% военных

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru