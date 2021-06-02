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США вывели из Афганистана около 30% военных
2.6.2021 15:04
Фото: my.ua
В Вашингтоне заявили, что американские войска уже на треть выведены из Афганистана.
План выполнен в пределах 44%, информирует пресс-служба Центрального командования ВС Соединенных Штатах.
Согласно утверждению, американской стороны, уровень реализации плана по выводу войск с территории Афганистана на текущий момент составляет 30-44%. В официальном сообщении указано, что местным силам безопасности ранее уже были переданы шесть военных объектов, которые занимали американские военнослужащие. Логистическому Управлению Пентагона направлено порядка 13 тыс. единиц оборудования для последующего уничтожения.
Ранее появились сведения о том, что руководство Соединенных Штатов может перебросить войска, выведенные из Афганистана, в страны Средней Азии - Узбекистан или Таджикистан. Отмечалось, что вывод американских войск из Афганистана может быть завершен раньше, чем планировалось.
Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, если к началу августа какие-либо договоренности не будут достигнуты, американских военных также могут переместить в одно из государств Персидского залива либо разместить на авианосце, чтобы иметь возможность осуществлять в короткие сроки различные операции, в частности, по обеспечению безопасности дипмиссии США в Кабуле.
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