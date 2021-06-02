Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сальвадоре освободили женщину, осужденную за аборт на 30 лет

2.6.2021 12:17

Фото: biggiesboxers.com



Суд Сальвадора вынес решение о досрочном освобождении молодой женщины, которая около восьми лет назад была осуждена за аборт.



Первоначально Сару Рожел приговорили к наказанию в виде тридцати лет лишения свободы.



Как передает агентство Reuters, спустя почти девять лет после того, как Сара Рожел попала в тюрьму, суд разрешил ей выйти на свободу. Женщину задержали в 2012 году, когда она пришла за помощью в больницу. В тот момент 22-летняя студентка истекала кровью. По словам Рожел, она получила травмы, упав с лестницы дома.



В ходе расследования было установлено, что молодая женщина пыталась избавиться от нежеланного ребенка. За убийство нерожденной дочери ее приговорили к тридцати годам тюрьмы.



В Сальвадора действуют одни из наиболее суровых законов, касающиеся абортов. Женщинам запрещается прерывать беременность, даже если она представляет угрозу их жизни либо наступила в результате изнасилования или инцеста.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:12 Протасевич допустил, что его мог «подставить» коллега

Протасевич допустил, что его мог «подставить» коллега 2.6.2021 15:34 Суд арестовал бывшего главу «Открытой России»

Суд арестовал бывшего главу «Открытой России» 2.6.2021 11:20 На Ямале «Пятерочка» завышала цены на 257%

На Ямале «Пятерочка» завышала цены на 257% 2.6.2021 10:51 Lufthansa отменила рейсы во Франкфурт

Lufthansa отменила рейсы во Франкфурт 1.6.2021 16:08 ООН потребовала от властей Колумбии расследовать смерти демонстрантов