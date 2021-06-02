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В Сальвадоре освободили женщину, осужденную за аборт на 30 лет


2.6.2021 12:17
В Сальвадоре освободили женщину, осужденную за аборт на 30 летФото: biggiesboxers.com

Суд Сальвадора вынес решение о досрочном освобождении молодой женщины, которая около восьми лет назад была осуждена за аборт.

Первоначально Сару Рожел приговорили к наказанию в виде тридцати лет лишения свободы.

Как передает агентство Reuters, спустя почти девять лет после того, как Сара Рожел попала в тюрьму, суд разрешил ей выйти на свободу. Женщину задержали в 2012 году, когда она пришла за помощью в больницу. В тот момент 22-летняя студентка истекала кровью. По словам Рожел, она получила травмы, упав с лестницы дома.

В ходе расследования было установлено, что молодая женщина пыталась избавиться от нежеланного ребенка. За убийство нерожденной дочери ее приговорили к тридцати годам тюрьмы.

В Сальвадора действуют одни из наиболее суровых законов, касающиеся абортов. Женщинам запрещается прерывать беременность, даже если она представляет угрозу их жизни либо наступила в результате изнасилования или инцеста.

Автор: Злата Богатова

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