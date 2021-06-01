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На Ямале «Пятерочка» завышала цены на 257%


11:20
На Ямале «Пятерочка» завышала цены на 257%Фото: vk.com

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) во время проверки в магазинах "Пятерочка" подтвердилась информация о существенном завышении стоимости ряда продуктов. По данным региональной прокуратуры, цена на сливочное масло была выше допустимой на 257%. В результате организация оштрафована за допущенные нарушения. Кроме того, возбуждено дело по соответствующей статье КоАП РФ.

В ведомстве пояснили, что основанием для проверки стали публикации в СМИ. В результате прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО "Агроторг", передает агентство "Интерфакс". Речь идет о требованиях российского законодательства в части ценообразования на продукты питания первой необходимости.

В магазинах "Пятерочка" выявили факт завышения на 257% цен на капусту и сливочное масло, отметили представители прокуратуры.

По итогам проверки прокурор Салехарда уже внес директору ООО "Агроторг" представление о немедленном устранении всех нарушений. Кроме того, в отношении организации возбудили дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ о нарушении правил ценообразования. В ведомстве пояснили, что стоимость указанных продуктов уже приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Автор: Злата Богатова

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