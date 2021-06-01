Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Lufthansa отменила рейсы во Франкфурт

10:51

Фото: vk.com



Авиакомпания Lufthansa (ФРГ) сообщила об отмене рейсов из Москвы и Петербурга во Франкфурт, которые были запланированы на среду, 2 июня.



Как пояснили в организации, событие представляет собой разовый инцидент.



Сегодня, 2 июня, авиакомпания Lufthansa объявила об отмене рейсов из Москвы и Петербурга во Франкфурт и в обратном направлении. Представители организации сообщили, что "это разовый случай" и выразили сожаление в связи с доставленными неудобствами, передает ТАСС.



Рейсы LH1444/1445 и LH1436/1437 не состоятся по причине отсутствия разрешения со стороны компетентных ведомств, пояснили в концерне. При этом в организации не стали уточнять названия конкретных структур и стран.



Ранее стало известно об отказе авиационных властей ФРГ разрешить компании S7 выполнить рейсы из Москвы в Берлин и обратно. Представители авиаперевозчика заявили, что собираются урегулировать возникшие сложности в рабочем порядке. Всем пассажирам, которые ранее купившие билеты на указанные рейсы, пообещали возвратить деньги.



Автор: Злата Богатова

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