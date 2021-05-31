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В Египте начали выявлять случаи «черной плесени»


31.5.2021 21:42
В Египте начали выявлять случаи «черной плесени»Фото: rollingstone.com

Египетские медики фиксируют случаи заражения мукормикозом ("черная плесень") у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Как передают местные СМИ, семь больных были зарегистрированы в провинции Шаркия.

По данным медиков, все случаи "черной плесени" были выявлены у пациентов, которые не так давно перенесли коронавирус. Состояние одного из больных сейчас оценивается как крайне тяжелое, передает издание "Аль-Ахрам" со ссылкой на заявление ректора Университета Заказика Османа Шааляна.

Трех пациентов прооперировали. Врачи удалили им органы, поврежденные грибком, пояснил специалист.

Ранее о случаях поражения опасными грибами после перенесенного COVID сообщали индийские медики. Заболевание поражает и пациентов, которые еще не победили коронавирус, отмечали специалисты.

Мукоромикоз относится к редко встречающимся заболеваниям. Основными признаками болезни являются некротические поражения, возникающие на небе и в носу, на фоне которых возникают лихорадка и болезненные ощущения. У некоторых пациентов также наблюдаются проявления со стороны центральной нервной системы, нередко опухают и болят глаза. Особую опасность болезнь представляет для пациентов с диабетом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ/СПИД.

Накануне в Индии скончался 59-летний мужчина, зараженный COVID, к которому присоединились сразу три грибковых заболевания — "черная плесень", "белая плесень" и, выявленная впервые, "желтая плесень". Пациент умер в больнице города Газиабада в окрестностях Нью-Дели.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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