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В Индии на фоне пандемии COVID участились случаи поражения опасными грибами


15:25
В Индии на фоне пандемии COVID участились случаи поражения опасными грибамиФото: smi2.net

Индийские медики, продолжая фиксировать новые случаи заражения коронавирусом, все чаще регистрируют пациентов с мукоромикозом.

Возбудителем этого заболевания являются разнообразные грибы семейства мукоровые.

Болезнь поражает пациентов с COVID-19, включая тех, кто уже был признан выздоровевшим после инфицирования коронавирусом, передает "Би-би-си".

Мукоромикоз относится к редко встречающимся заболеваниям. Основными признаками болезни являются некротические поражения, возникающие на небе и в носу, на фоне которых возникают лихорадка и болезненные ощущения. У некоторых пациентов также наблюдаются проявления со стороны центральной нервной системы, нередко опухают и болят глаза.

Заболевание, при котором могут поражаться мозг и легкие, смертельно опасно для пациентов с диабетом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ/СПИД. Уровень летальных исходов при мукоромикозе может достигать 50%.

По мнению врача Акшая Наира из Мумбаи, которого цитирует "Би-би-си", рост заболеваемости мукоромикозом может быть обусловлен применением стероидов во время лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19. Такие препараты снижают воспаление в легких, одновременно ослабляя иммунитет и повышая в крови уровень сахара. По наблюдениям индийских медиков, мукоромикоз диагностируется примерно спустя 12-15 дней после того, как пациента признали выздоровевшим после заражения коронавирусом.

Автор: Злата Богатова

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